Милевский назвал Луческу предателем "Шахтера"
Свое мнение он высказал в проекте "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".
Милевский убежден, что Луческу изменил "Шахтеру", когда возглавил "Динамо".
"Что я могу сказать, если я играл в киевском "Динамо", когда Луческу был тренером "Шахтера", 13 лет. У нас всегда были зарубы, к примеру, когда он шапку бросал. Мне кажется, что больше вопрос к "Шахтеру" и самому Луческу. Как он мог перейти в "Динамо"? Думаю, что это предательство", - сказал Милевский.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря 2020 года.
35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Провел за столичный клуб 228 матчей, забил 81 мяч и отдал 56 результативных передач.
За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
- 22 октября стало известно, что к Артему Милевскому есть интерес из Кипра и Азии.
- 29 октября сообщалось, что два украинских футбольных клуба претендуют на Милевского.
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