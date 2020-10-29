Стали известны украинские клубы, где сможет завершить карьеру Милевский

29 октября, 2020, 17:26

Два украинских футбольных клуба претендуют на форварда брестского "Динамо" Артема Милевского

Об этом сообщает telegram-канал "Динамо" Киев Insidе".

Речь идет о львовском "Рухе", который ранее базировался в Винниках, и Ковалевском "Колосе".

"На одного известного экс-форварда киевлян, желающего завершить карьеру в Украине, есть только два реальных претендента. И эти два претендента - президенты Винниковского и Ковалевского клубов. Но никак не тренеры", - говорится в сообщении.

После сезона-2020 в первенстве Беларуси ветеран в статусе свободного агента покинет "Динамо" (Брест). В приоритете Милевского - трансфер в клуб из Украины, где форвард завершит профессиональную карьеру.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

21 октября экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко возглавил кипрский "Пафос", владельцем которого является россиянин Роман Дубов.

22 октября стало известно, что к Артему Милевскому есть интерес на Кипре и в Азии.