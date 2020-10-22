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Espreso.tvСпортМилевский получил неожиданные предложения продолжения карьеры

Милевский получил неожиданные предложения продолжения карьеры


фото: dynamo-brest.by
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский получил неожиданные предложения продолжения карьеры

Об этом сообщает youtube-канал "ТаТоТаке".

Милевский покинет брестское "Динамо" в конце года. К украинцу есть интерес из Кипра и Азии. Другие подробности пока не сообщаются.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Динамо" 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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