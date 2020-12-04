Бельгийский клуб, за который играют трое украинцев, в третий раз за сезон уволил тренера
Об этом сообщает официальный сайт "Гента".
В 5-м туре Лиги Европы "Гент" уступил "Слован" со счетом 1: 2. Это 5 подряд поражение бельгийского клуба на турнире, у команды больше нет шансов на выход из группы.
Результаты "Гента" в чемпионате Бельгии также идут наперекосяк. Команда находится на 12-м месте, в прошлом сезоне они взяли серебряные медали.
Вим де Деккер возглавил "Гент" в сентябре. Это уже третья отставка главного тренера команды в этом сезоне. Ранее клуб покинули Ласло Белене и Йесс Торуп.
За "Гент" выступают трое футболистов сборной Украины. Речь идет о защитнике Игоре Пластуне, хавбеке Романе Безусе и форварде Романе Яремчуке.
- 20 августа "Гент" расторг контракт с главным тренером Йессом Торупом из-за неудачного старта в чемпионате Бельгии по футболу.
- 14 сентября "Гент" уволил главного тренера Ласло Белене.
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