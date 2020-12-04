Бельгийский клуб, за который играют трое украинцев, в третий раз за сезон уволил тренера

4 декабря, 2020, 14:47

Руководство бельгийского "Гента" приняло решение уволить главного тренера Вима де Деккера

Об этом сообщает официальный сайт "Гента".

В 5-м туре Лиги Европы "Гент" уступил "Слован" со счетом 1: 2. Это 5 подряд поражение бельгийского клуба на турнире, у команды больше нет шансов на выход из группы.

Результаты "Гента" в чемпионате Бельгии также идут наперекосяк. Команда находится на 12-м месте, в прошлом сезоне они взяли серебряные медали.

Вим де Деккер возглавил "Гент" в сентябре. Это уже третья отставка главного тренера команды в этом сезоне. Ранее клуб покинули Ласло Белене и Йесс Торуп.

За "Гент" выступают трое футболистов сборной Украины. Речь идет о защитнике Игоре Пластуне, хавбеке Романе Безусе и форварде Романе Яремчуке.