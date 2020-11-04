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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины попал в "команду недели" в FIFA 21

Футболист сборной Украины попал в "команду недели" в FIFA 21


фото: Getty Images
Футболист сборной Украины Роман Яремчук попал в "команду недели" в FIFA 21

Об этом сообщает официальный twitter FIFA 21.

EA Sports представила команду лучших игроков шестой недели в FIFA 21. Компания выпустила информ-карты 23 футболистов, которые проявили себя в прошлый уикенд.

В "команду недели" попал форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук, оформивший хет-трик в чемпионате Бельгии. Украинец получил карточку рейтингу 81, тогда как обычный рейтинг украинца составляет 75.

Читайте также: Форвард сборной Украины Яремчук впервые в карьере сделал хет-трик.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Яремчука 13 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.

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