Футболист сборной Украины попал в "команду недели" в FIFA 21
Об этом сообщает официальный twitter FIFA 21.
EA Sports представила команду лучших игроков шестой недели в FIFA 21. Компания выпустила информ-карты 23 футболистов, которые проявили себя в прошлый уикенд.
В "команду недели" попал форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук, оформивший хет-трик в чемпионате Бельгии. Украинец получил карточку рейтингу 81, тогда как обычный рейтинг украинца составляет 75.
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В текущем сезоне на счету 24-летнего Яремчука 13 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.
- 29 октября форварда сборной Украины Романа Яремчука признали худшим игроком матча Лиги Европы "Гент" - "Хоффенхайм".
- 30 октября главный тренер бельгийского "Гента" Вим де Деккер обвинил украинца Романа Яремчука в поражении в Лиге Европы.
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