Экс-тренера "Реала" госпитализировали с коронавирусом

15 декабря, 2020, 18:36

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Вандерлей Лушембурго госпитализирован из-за коронавируса

Об этом сообщает Globo Esporte.

68-летний Лушембурго сейчас находится в больнице в Сан-Паулу. К врачам экс-тренер "Реала" решил обратиться после появления симптомов COVID-19. Бразилец уже перенес заражение коронавирусома в начале июля, однако тогда переболел в легкой форме.

Лушембурго возглавлял мадридский "Реал" с 2004-го по 2005-й год. Большую часть тренерской карьеры провел в Бразилии.

В ноябре 2019 года у Вандерлея Лушембурго диагностировали рак кожи.

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

14 декабря в возрасте 73 лет умер легендарный французский тренер Жерар Улье. .

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