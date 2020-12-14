Умер легендарный тренер "Ливерпуля" Улье

14 декабря, 2020, 12:59

В возрасте 73 лет скончался легендарный французский тренер Жерар Улье

Об этом сообщает RMC Sport.

Причины смерти бывшего тренера сборной Франции, "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Лиона" пока не сообщаются.

Самую долгую часть своей карьеры Жерар Улье провел в "Ливерпуле", который возглавлял с 1998 по 2004 год. С «красными» француз выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка Английской лиги (2000/01 и 2002/03), а также серебро и бронзу чемпионата Англии (2001/02 и 2000/01 соответственно). С "Лионом" Жерар Улье дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07).

В 2007 году Улье был близок к тому, чтобы возглавить "Динамо" - это подтверждалось руководством клуба, однако жена тренера не захотела переезжать в Киев.

Тренерскую карьеру Улье закончил в 2011 году. После этого стал директором футбольных клубов "Ред-Булл" по международным связям.

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

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