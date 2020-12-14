Украинец Малиновский попал в сборную лучших игроков чемпионата Италии

14 декабря, 2020, 16:10

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную лучших игроков 11-го тура чемпионата Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на SofaScore.

Статистический портал SofaScore составил символическую сборную лучших футболистов 11-го тура Серии А. В списке нашлось место для украинца Руслана Малиновского.

27-летний хавбек "Аталанты" забил гол в матче с "Фиорентиной" (3: 0). Украинец с оценкой 8,5 стал лучшим футболистом встречи.

В этом сезоне Руслан Малиновский провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи за "Аталанту".

Напомним, 9 декабря в 6-м туре Лиги чемпионов "Аталанта" победила голландский "Аякс" со счетом 1: 0 и вышла в 1/8 финала.

13 декабря в 11-м туре чемпионата Италии украинец Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" и помог ей победить "Фиорентину".

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