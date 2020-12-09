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Espreso.tvСпорт"Аталанта" Малиновского победила "Аякс" и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Аталанта" Малиновского победила "Аякс" и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила голландский "Аякс" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол в матче забил Луис Муриель, отличившийся на 85-й минуте. Украинец Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.

После 6-го тура "Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице группы D. Победу в квартете одержал "Ливерпуль". Итальянский и английский клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Аякс", который занял третье место отправится в 1/16 Лиги Европы.

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа D

"Аякс" (Нидерланды) - "Аталанта" (Италия) 1:0

Гол: Муриель, 85

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