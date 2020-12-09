"Аталанта" Малиновского победила "Аякс" и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
9 декабря, 2020, 22:06
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила голландский "Аякс" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол в матче забил Луис Муриель, отличившийся на 85-й минуте. Украинец Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.
После 6-го тура "Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице группы D. Победу в квартете одержал "Ливерпуль". Итальянский и английский клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Аякс", который занял третье место отправится в 1/16 Лиги Европы.
Лига чемпионов
6-й тур
9 декабря
Группа D
"Аякс" (Нидерланды) - "Аталанта" (Италия) 1:0
Гол: Муриель, 85
- 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 5:1 .
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