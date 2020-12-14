Разумков рассказал, сколько нардепов заразились COVID-19

14 декабря, 2020, 11:27

Спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что по состоянию на 14 декабря коронавирусом болеют 21 нардеп, всего же с начала пандемии переболели еще 107 народных избранников

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на заседании согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Чтобы вы понимали уровень того, сколько людей сегодня болеет и переболело в аппарате Верховной Рады и среди народных депутатов Украины. На сегодня (14 декабря, - ред.) переболели или болеют в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов, которые переболели или болеют, это 128 народных депутатов", - отметил спикер.

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В то же время он уточнил, что сейчас 21 нардеп и 55 работников аппарата не вылечились от коронавируса.

Напомним, 13 декабря в Украине зафиксировали 6451 новый случай заболевания COVID-19

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