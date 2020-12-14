Коронавирус в Украине: в течение суток - 6451 новый случай, 93 человека умерли

14 декабря, 2020, 08:55

По состоянию на утро понедельника, 14 декабря, в Украине зафиксировано 900 666 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 15 247 - летальные, 506 718 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 13 декабря был зафиксирован 6451 случай коронавируса (из них дети - 355, медработники - 215), 93 пациента умерли, 5154 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 91 743 случая;

Винницкая область - 19 866 случаев;

Волынская область - 28 246 случаев;

Днепропетровская область - 49 535 случаев;

Донецкая область - 29 660 случаев;

Житомирская область - 34 491 случай;

Закарпатская область - 26 153 случая;

Запорожская область - 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;

Киевская область - 49 044 случая;

Кировоградская область - 7225 случаев;

Луганская область - 7929 случаев;

Львовская область - 53 844 случая;

Николаевская область - 24 099 случаев;

Одесская область - 58 283 случая;

Полтавская область - 29 450 случаев;

Ривненская область - 36 262 случая;

Сумская область - 35 968 случаев;

Тернопольская область - 31 283 случая;

Харьковская область - 62 428 случаев;

Херсонская область - 14 207 случаев;

Хмельницкая область - 34 840 случаев;

Черкасская область - 31 607 случаев;

Черновицкая область - 36 889 случаев;

Черниговская область - 24 411 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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