Коронавирус в Украине: в течение суток - 6451 новый случай, 93 человека умерли
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 13 декабря был зафиксирован 6451 случай коронавируса (из них дети - 355, медработники - 215), 93 пациента умерли, 5154 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 91 743 случая;
Винницкая область - 19 866 случаев;
Волынская область - 28 246 случаев;
Днепропетровская область - 49 535 случаев;
Донецкая область - 29 660 случаев;
Житомирская область - 34 491 случай;
Закарпатская область - 26 153 случая;
Запорожская область - 42 435 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
Киевская область - 49 044 случая;
Кировоградская область - 7225 случаев;
Луганская область - 7929 случаев;
Львовская область - 53 844 случая;
Николаевская область - 24 099 случаев;
Одесская область - 58 283 случая;
Полтавская область - 29 450 случаев;
Ривненская область - 36 262 случая;
Сумская область - 35 968 случаев;
Тернопольская область - 31 283 случая;
Харьковская область - 62 428 случаев;
Херсонская область - 14 207 случаев;
Хмельницкая область - 34 840 случаев;
Черкасская область - 31 607 случаев;
Черновицкая область - 36 889 случаев;
Черниговская область - 24 411 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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