Нардеп-"слуга" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью". ВИДЕО

14 декабря, 2020, 10:02

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 - вымышленная болезнь и он поэтому не верит в эффективность вакцин

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Я серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - сказал Камельчук.

Он заявил, что "нет заключений по вакцине, которым можно доверять".

"Заключения по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а временем и последствиями, и побочными эффектами - есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос: что же она лечит и не вредит ли", - сказал депутат.