Нардеп-"слуга" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью". ВИДЕО
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
"Я серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - сказал Камельчук.
Он заявил, что "нет заключений по вакцине, которым можно доверять".
"Заключения по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а временем и последствиями, и побочными эффектами - есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос: что же она лечит и не вредит ли", - сказал депутат.
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