Рада 15 декабря рассмотрит во втором чтении проект госбюджета на 2021 год, - Разумков
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.
"Завтра мы с вами рассматриваем три ключевых законопроекта. Это 4100, 4000 и смету Верховной Рады Украины. Это бюджет. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп, я вижу абсолютный конструктив в подходах и надеюсь, что до завтра он не изменится и все будут готовы поработать над этим документом. И все же, чтобы мы не превращали работу парламента в такую, не совсем приятную не только для народных депутатов, но и для людей, когда появляются так называемые бюджетные новогодние ночи", - сказал Разумков .
Он выразил надежду, что 15 декабря народные депутаты смогут рассмотреть все законопроекты и принять их.
- Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.
- 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb