 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаРада 15 декабря рассмотрит во втором чтении проект госбюджета на 2021 год, - Разумков

Рада 15 декабря рассмотрит во втором чтении проект госбюджета на 2021 год, - Разумков

Верховная Рада 15 декабря рассмотрит во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2021 год

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Завтра мы с вами рассматриваем три ключевых законопроекта. Это 4100, 4000 и смету Верховной Рады Украины. Это бюджет. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп, я вижу абсолютный конструктив в подходах и надеюсь, что до завтра он не изменится и все будут готовы поработать над этим документом. И все же, чтобы мы не превращали работу парламента в такую, не совсем приятную не только для народных депутатов, но и для людей, когда появляются так называемые бюджетные новогодние ночи", - сказал Разумков .

Он выразил надежду, что 15 декабря народные депутаты смогут рассмотреть все законопроекты и принять их.

  • Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.
  • 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать