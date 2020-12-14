Рада 15 декабря рассмотрит во втором чтении проект госбюджета на 2021 год, - Разумков

14 декабря, 2020, 11:28

Верховная Рада 15 декабря рассмотрит во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2021 год

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Завтра мы с вами рассматриваем три ключевых законопроекта. Это 4100, 4000 и смету Верховной Рады Украины. Это бюджет. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп, я вижу абсолютный конструктив в подходах и надеюсь, что до завтра он не изменится и все будут готовы поработать над этим документом. И все же, чтобы мы не превращали работу парламента в такую, не совсем приятную не только для народных депутатов, но и для людей, когда появляются так называемые бюджетные новогодние ночи", - сказал Разумков .

Он выразил надежду, что 15 декабря народные депутаты смогут рассмотреть все законопроекты и принять их.

Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.

27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.

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