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Espreso.tvСпорт"Шахтеру" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы, - экс-тренер "Зари" Вернидуб

"Шахтеру" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы, - экс-тренер "Зари" Вернидуб


фото: Getty Images
Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб уверен, что футболистам "Шахтера" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Вернидуба, нужно сначала сделать, а потом говорить.

"Игроки "Шахтера" говорят о готовности выиграть Лигу Европы? Думаю, об этом рано говорить. Нужно сначала сделать, а потом говорить. Я сторонник того, что не нужно преждевременно о чем-то говорить", - сказал Юрий Вернидуб.

В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив" . Матчи будут сыграны 18 и 25 февраля.

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