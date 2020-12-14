"Шахтеру" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы, - экс-тренер "Зари" Вернидуб

14 декабря, 2020, 15:19

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб уверен, что футболистам "Шахтера" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Вернидуба, нужно сначала сделать, а потом говорить.

"Игроки "Шахтера" говорят о готовности выиграть Лигу Европы? Думаю, об этом рано говорить. Нужно сначала сделать, а потом говорить. Я сторонник того, что не нужно преждевременно о чем-то говорить", - сказал Юрий Вернидуб.

В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив" . Матчи будут сыграны 18 и 25 февраля.