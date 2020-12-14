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Espreso.tvОбщество"Голос" представил свой план массовой вакцинации от коронавируса

"Голос" представил свой план массовой вакцинации от коронавируса


фото: reuters
Партия "Голос" представила свое предложение по плану вакцинации населения от COVID-19

Предложение представила народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина, передает Укринформ .

Она отметила, что недостаточно будет только получить вакцину, а нужно продумать план вакцинации.

Согласно плану в, первую очередь нужно провести аудит инфраструктуры для хранения вакцин.

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Также предлагают вести мониторинг утилизации вакцин, планирование хранения и транспортировки препаратов, препятствование фальсификации и перепродажи.

Стефанишина добавила, что в Кабмине может быть назначен человек, который будет отвечать за вакцинацию. То же должно быть сделано на уровне регионов.

"Мы будем требовать создания электронных реестров иммунизации. Эти реестры должны предоставляться для публичного просмотра", - сказала парламентар.

  • В Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первой пациенткой в мире, которая получила вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 после официального начала программы вакцинации в стране.

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