В Минздраве США подтвердили, что вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 95%

8 декабря, 2020, 17:22

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США подтвердило эффективность в 95% вакцины Pfizer и BioNTech

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Эффективность вакцины после первой дозы составляет около 82%, после повторной прививки - 95%.

"В промежуточных и финальных анализах эффективность вакцины через семь дней после второй дозы составляла 95% для участников без подозрений на то, что они переболели, и более 94% в группе участников, где были больные", - говорится в сообщении.

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При тяжелых случаях заболевания введение первой дозы препарата было эффективно в 88,9% случаев.