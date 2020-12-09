В Минздраве назвали три приоритетные группы, которые первыми получат вакцину от COVID-19

9 декабря, 2020, 13:02

Наиболее приоритетными группами, которые первыми будут вакцинированы от COVID-19, в Минздраве назвали медиков, военнослужащих и работников социальной сферы

Об этом сказал исполняющий обязанности генерального директора государственного учреждения "Центр общественного здровья МЗ Украины" Игорь Кузин в эфире Еспресо.TV .

"В первую очередь будет вакцинироваться и группа, которая относится к первому приоритету - это медицинские работники. После этого - военнослужащие и социальная сфера", - сказал Кузин.

По его словам, группы, подлежащих вакцинации в первую очередь определяются технической группой экспертов по вопросам иммунологии. Эта группа является независимой и использует специальную методологию Всемирной организации здравоохранения.

Он отметил, что всего было приоретизовано девять основных групп, или около 20 млн человек. При этом отбирали и приоритизевулы группы "по значимости".

"Учитывалось при отборе таких групп риска, прежде всего, значимость, то есть необходимость, чтобы эта сфера была поддержана в дальнейшем и было меньше заболевших и, в том числе, потенциальных последствий", - отметил Кузин.

В то же время, напомнил Кузин, в рамках инициативы СOVAX Украина сможет получить 8 млн доз вакцин, которых хватит на 4 млн человек.

"Но, тем не менее, есть еще определенная возможность покрытия или закупки вакцины, которая происходит за счет государственного бюджета. И сейчас уже выделено 2,6 млрд грн чтобы закупить вакцину для покрытия следующих групп риска. Это в учреждениях заведений ухода, пожилые люди , работников образования, работников по вопросам государственной безопасности, пенитенциарного сектора или хронических больных ", - отметил председатель ЦОС.

Он добавил, что пока дата поступления вакцины по механизму COVAX не известна, однако Минздрав рассчитывает на ее получение в первом квартале 2021 года. Закупка вакцины за госбюджет, по его словам, ориентировочно совпадать по времени.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили , что первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину в январе.