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Маркевич спрогнозировал результаты "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы


фото: Getty Images
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич спрогнозировал, что "Динамо" и "Шахтер" пройдут в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает football24.ua.

"Доволен ли жребием ЛЕ? Да. Думаю, что "Шахтер" обязательно пройдет дальше. У "Динамо" шансы где-то 50 на 50. "Брюгге" выглядит солиднее киевлян. Сколько украинских команд увидим в 1/8 финала? На этот раз я рискну и скажу, что два ", - сказал Мирон Маркевич.

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".

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