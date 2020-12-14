Комитет Рады поддержал проект госбюджета-2021
14 декабря, 2020, 22:02
Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал проект государственного бюджета-2021
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в Telegram.
"Бюджетный комитет поддержал проект бюджета-2021. Против один член комитета (ЕС), воздержался - 1 (Голос) ", - написал Гончаренко.
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- Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению Верховной Радой.
- 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 внесли в Верховную Раду.