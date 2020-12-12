COVAX одобрил выделение Украине 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19

12 декабря, 2020, 14:11

Глобальная инициатива COVAX приняла решение о выделении Украине 8 млн бесплатных доз вакцины от коронавируса

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в facebook.

По его словам, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций тоже. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки ", - написал Ляшко.

Он добавил, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов Цельсия.

Ляшко подчеркнул, что ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19.

"И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней. Но теперь международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин. Доступ к COVID-вакцины через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина полноценный член этой команды ", - заявил Ляшко.

11 декабря стало известно, что глобальная инициатива COVAX получила почти 1 млрд доз вакцины от COVID-19.

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