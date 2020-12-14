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Espreso.tvСпортЕсли бы был американцем, то победил бы, - боксер "Украинских атаманов" считает, что Ломаченко осудили в бою с Лопесом

Если бы был американцем, то победил бы, - боксер "Украинских атаманов" считает, что Ломаченко осудили в бою с Лопесом


фото: Getty Images
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов убежден, что судьи осудили Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом

Об этом сообщает "Трибуна".

Митрофанов уверен, что если бы Василий Ломаченко имел американский паспорт, то судьи отдали бы ему победу.

"Я, как и все, хотел победы Ломаченко и верил в нее, но это бокс. Может быть, ситуация с коронавирусом и повлияла на исход боя, но я не считаю, что Василий проиграл. Я думаю, что его осудили. Если бы он был американцем, то ему отдали бы победу. Мы были в гостях. Почему Ломаченко не бьется в Украине? У него американский промоутер, он там проводит свои встречи ", - сказал Дмитрий Митрофанов.

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