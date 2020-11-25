Лопес пожаловался, что был вынужден танцевать с Ломаченко на ринге

25 ноября, 2020, 15:20

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что заставил украинца Василия Ломаченко выйти из зоны комфорта в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом он заявил в интервью Last Stand Podcast.

По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), во время поединка против Ломаченко он был вынужден все время двигаться.

"Я думаю, люди не понимали, что с Ломаченко нужно танцевать. В определенном смысле. С ним ты должен двигаться, если он перемещается в одном направлении, тебе нужно двигаться вместе с ним. И при этом надо отходить назад, ведь у него короткие руки. Ему нужно находиться на ближней дистанции ", - пояснил Лопес.

Он добавил, что поставил соперника в неудобное положение.

"Если вы заметили, после боя Ломаченко сказал, что ему было трудно подобраться ко мне. Причина в том, что мы достигли безопасной для нас расстоянии. Когда ты лишаешь кого зоны комфорта и плана на бой, человеку становится очень трудно. Тогда он разочаровывается и начинает бить тебя головой ", - сказал Лопес.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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