Лопес пожаловался, что был вынужден танцевать с Ломаченко на ринге
Об этом он заявил в интервью Last Stand Podcast.
По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), во время поединка против Ломаченко он был вынужден все время двигаться.
"Я думаю, люди не понимали, что с Ломаченко нужно танцевать. В определенном смысле. С ним ты должен двигаться, если он перемещается в одном направлении, тебе нужно двигаться вместе с ним. И при этом надо отходить назад, ведь у него короткие руки. Ему нужно находиться на ближней дистанции ", - пояснил Лопес.
Он добавил, что поставил соперника в неудобное положение.
"Если вы заметили, после боя Ломаченко сказал, что ему было трудно подобраться ко мне. Причина в том, что мы достигли безопасной для нас расстоянии. Когда ты лишаешь кого зоны комфорта и плана на бой, человеку становится очень трудно. Тогда он разочаровывается и начинает бить тебя головой ", - сказал Лопес.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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