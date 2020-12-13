Трамп пообещал ветировать оборонный бюджет с $250 млн для Украины

13 декабря, 2020, 20:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что ветирует оборонный бюджет, в котором предусмотрено $250 млн военной помощи для Украины

Об этом Трамп написал в twitter.

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!" - написал Трамп.

В оборонный бюджет на 2021 год в целом заложено $740 млрд. Среди прочего, он предусматривает расширение санкций против "Северного потока-2" и $250 млн на военную помощь Украине.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA !. I WILL VETO! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Напомним, 9 декабря Палата представителей США приняла проект закона об ассигнованиях на национальную оборону-2021, который предусматривает помощь Украине

11 декабря Сенат США также поддержал оборонный бюджет на 2021 год.

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