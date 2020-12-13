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Espreso.tvМирТрамп пообещал ветировать оборонный бюджет с $250 млн для Украины

Трамп пообещал ветировать оборонный бюджет с $250 млн для Украины


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что ветирует оборонный бюджет, в котором предусмотрено $250 млн военной помощи для Украины

Об этом Трамп написал в twitter.

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!" - написал Трамп.

В оборонный бюджет на 2021 год в целом заложено $740 млрд. Среди прочего, он предусматривает расширение санкций против "Северного потока-2" и $250 млн на военную помощь Украине.

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