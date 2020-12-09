Конгресс США поддержал оборонный бюджет, в котором согласованы $ 250 млн помощи Украине

9 декабря, 2020, 07:39

Палата представителей США приняла проект закона об ассигнованиях на национальную оборону-2021, который предусматривает санкции против Nord Stream-2 и помощь Украине

Документ поддержали 335 конгрессменов, против были 78, сообщает Укринформ .

Проект закона уже был принят в отдельных версиях Палатой представителей и Сенатом, а затем сведен к единому документу, который должны повторно утвердить обе палаты Конгресса.

В рамках оборонного бюджета Украины согласовано предоставление $ 250 млн военной помощи.

Одобренный проект оборонного бюджета-2021 общим объемом более 740 млрд предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 миллиарда. Еще 26,6 миллиарда пойдут на реализацию программ по линии министерства энергетики. На проведение операций за рубежом пойдет 69 млрд.

Проект закона дальше должен пройти голосование в Сенате. Президент Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение контента.