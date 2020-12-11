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Сенат США поддержал оборонный бюджет с помощью Украине и антироссийскими санкциями


фото: Інтерфакс-Україна
Сенат США поддержал оборонный бюджет на 2021 год

Об этом сообщает Reuters.

Бюджет поддержали 75 членов Сената.

Военная помощь Украине предоставляется в рамках содействия в сфере безопасности и пойдет на поддержку ВСУ.

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Законопроект содержит пункт об усилении санкций против российских проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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