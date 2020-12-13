Названа зарплата Тихановской

13 декабря, 2020, 22:45

Признанная международным сообществом в статусе избранной главы белорусского государства Светлана Тихановская, как и представители ее размещенного в Вильнюсе (Литва) штаба, получает регулярную заработную плату

Об этом белорусский национал-демократ Франак Вячорка, который сейчас является ее советником, заявил в интервью для издания Kyky, передает Еспресо.TV.

"Это средняя вильнюсская зарплата, составляющая примерно 1200 евро в месяц", - сказал Вячорка.

По его словам, такие средства Тихановской и ее штабу предоставляют "меценаты, в том числе среди белорусских бизнесменов, поддерживающих работу офиса в Литве".

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"Только недавно появилась возможность выплачивать какие-то зарплаты сотрудникам. Раньше все работали бесплатно", - подчеркнул Вячорка.

При этом жилье и охрану Тихановской предоставляет Литва, а зарубежные поездки, как объяснил Франак Вячорка, "оплачивают принимающие стороны".

"Например, визит в Данию оплачивал журнал Politiken, который вручал Светлане премию Свободы. Визит в Польшу - один из университетов, где Тихановская произнесла речь. В Вене расходы взяли на себя организаторы посвященной Восточной Европе конференции", - сказал Франак Вячорка.

Напомним, в штабе Тихановской сказали, сколько им нужно времени для устранения Лукашенко.

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