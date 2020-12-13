В штабе Тихановськой сказали, сколько им нужно времени для устранения Лукашенко

13 декабря, 2020, 14:41

В течение нового 2012 года самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, возможно, еще удастся удерживать власть, но уже 2022 его "не будет"

Об этом советник Светланы Тихановськой, известный белорусский политик правого направления Франак Вячорка заявил в интервью порталу Kyky , передает Еспресо.TV .

"Весной, думаю, станет известна дата проведения новых выборов и появится окончательное решение по конституционной реформе. К сожалению, пока невозможно прогнозировать больше, чем три месяца. Но уверен, в 2022 году никакого Лукашенко уже не будет", - отметил политик.

В то же время, Вячорка подчеркнул, что это не означает, что "сразу станет все хорошо - Беларуси следует еще пройти тяжелый переходный период, реформы".

"Примерно год займет финансовая реабилитация - нужно будет заново создавать условия и гарантии для бизнеса, в том числе поддержку малого бизнеса, пытаться вернуть уехавших", - добавил советник Тихановськой.

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