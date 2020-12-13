В штабе Тихановськой сказали, сколько им нужно времени для устранения Лукашенко
Об этом советник Светланы Тихановськой, известный белорусский политик правого направления Франак Вячорка заявил в интервью порталу Kyky , передает Еспресо.TV .
"Весной, думаю, станет известна дата проведения новых выборов и появится окончательное решение по конституционной реформе. К сожалению, пока невозможно прогнозировать больше, чем три месяца. Но уверен, в 2022 году никакого Лукашенко уже не будет", - отметил политик.
В то же время, Вячорка подчеркнул, что это не означает, что "сразу станет все хорошо - Беларуси следует еще пройти тяжелый переходный период, реформы".
"Примерно год займет финансовая реабилитация - нужно будет заново создавать условия и гарантии для бизнеса, в том числе поддержку малого бизнеса, пытаться вернуть уехавших", - добавил советник Тихановськой.
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