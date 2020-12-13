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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 9176 новых

Коронавирус в Украине: за сутки - 9176 новых


фото: gov.uk
По состоянию на утро воскресенья, 13 декабря 2020 года, в Украине выявлено 9176 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

выявлено - 894 215 (+9 176);

умерло - 15154 (+156)

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выздоровели - 501 564 (+7 563)

болеют - 377 497 (+1 457)

подозревают - 988280 (+9 064).

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