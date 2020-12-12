В Украине на COVID-19 будут тестировать всех людей с признаками респираторного заболевания, - Степанов

12 декабря, 2020, 12:07

В Украине на коронавирус будут бесплатно тестировать всех лиц с признаками респираторного заболевания

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в facebook.

"Теперь то, что касается тестирования, людей надо тестировать с любыми признаками респираторного заболевания. Независимо от того, соответствует ли эта симптоматика коронавирусной болезни, или не отвечает", - сказал Степанов.

Он добавил, что с помощью ПЦР-теста это позволит подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19.

"Мы добавили тестирование методом экспресс-диагностики. Это быстрый тест на антиген, тот, какой результат делается с 15 минут после тестирования, то есть - сразу. Кого мы будем тестировать следующим образом. Опять же - людей, которые имеют соответствующие симптомы коронавирусной болезни или любого респираторного заболевания. Но в этом случае если экспресс-тест является положительным, то он потребует подтверждения потом ПЦР-тестом. Почему потребует подтверждения - потому что специфичность и чувствительность этих тестов ниже, чем ПЦР ", - пояснил Степанов и подчеркнул, что тестирование будет бесплатным.

Напомним, 12 декабря Степанов заявил, что Минздрав решил усилить карантин в январе 2021 года из-за прогнозируемого одновременного роста заболеваемости гриппом и коронавирусом.

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