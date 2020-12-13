Когда Навальный был в коме, его пытались отравить во второй раз, - Times

13 декабря, 2020, 08:04

Во время посещения Сибири российский оппозиционер Алексей Навальный пережил не одно, а два покушения

О втором отравления со ссылкой на собственные источники рассказывает лондонская газета Times , передает Еспресо.TV .

"После неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить злейшего критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", - зазначаеть в статье.

При этом, первый раз боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" было на нижнем белье или одежде политика, например на его поясе. Яд попал туда в гостиничном номере Навального в Томске.

Выжить оппозиционеру, как пишет Times, удалось благодаря экстренной посадке самолета в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.

После того, пока Навальный лежал в искусственной коме, было осуществлено "еще одно нападение, а уже потом его (Навального - ред.) отправили медицинским рейсом в Германию". С этой целью сотрудники российских спецслужб прибыли в Омскую больницу, где находился политик.

Как отмечается, действовали они с ведома главного врача.

Издание ставит эти два покушения на Навального в один ряд с отравлением других врагов Путина - Александра Литвиненко, Сергея Скрипаля и его дочери, Владимира Кара-Мурзы, а также с убийством Бориса Немцова и другими подобными преступлениями.

Напомним, Путин согласился с тем, что Навальный чуть не умер, но добавил, что для возбуждения дела якобы нет необходимых оснований .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb