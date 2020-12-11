"Если человек чуть не умерла, это не значит, что надо открывать дело": Путин об отравлении Навального
Комментарий Путина опубликовали на сайте Кремля, это произошло во время заседания Совета по правам человека.
Путин согласился с тем, что Навальный чуть не умер, но добавил, что для возбуждения дела нет необходимых оснований.
"Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - сказал Путин.
Член Совета по правам человека Николай Сванидзе спросил, возможно ли возбуждение дела.
Путин ответил: "Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно во что бы то ни стало возбуждать уголовное дело. Но проверка проводится".
Навальный в Facebook отреагировал на этот разговор.
"У вас есть минимальные сомнения, что отравление - это личный приказ Путина?", - написал оппозиционер.
- Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда оппозиционера в коматозном состоянии доставили в местную больницу скорой помощи.
- Через два дня политика эвакуировали в берлинскую клинику "Шарите". Через несколько недель после отравления состояние Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ.
- 23 сентября Навального выписали из больницы, он проходит реабилитацию в Германии, но обещает вернуться в Россию.
- Лидер оппозиции обвинил президента РФ Владимира Путина в отравлении. В недавнем интервью он сказал, что это могли сделать только два российских ведомства - ФСБ или Служба внешней разведки - с разрешения Путина.
- ЕС и Великобритания ввели санкции за отравления Навального. В черный список попали директор ФСБ, представители Кремля и разработчики Новичка.