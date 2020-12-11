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Espreso.tvОбщество"Если человек чуть не умерла, это не значит, что надо открывать дело": Путин об отравлении Навального

"Если человек чуть не умерла, это не значит, что надо открывать дело": Путин об отравлении Навального


фото: reuters
Президент России Владимир Путин отреагировал на отравление оппозиционного политика Алексея Навального

Комментарий Путина опубликовали на сайте Кремля, это произошло во время заседания Совета по правам человека.

Путин согласился с тем, что Навальный чуть не умер, но добавил, что для возбуждения дела нет необходимых оснований.

"Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - сказал Путин.

Член Совета по правам человека Николай Сванидзе спросил, возможно ли возбуждение дела.

Путин ответил: "Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно во что бы то ни стало возбуждать уголовное дело. Но проверка проводится".

Навальный в Facebook отреагировал на этот разговор.

"У вас есть минимальные сомнения, что отравление - это личный приказ Путина?", - написал оппозиционер.

  • Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда оппозиционера в коматозном состоянии доставили в местную больницу скорой помощи.
  • Через два дня политика эвакуировали в берлинскую клинику "Шарите". Через несколько недель после отравления состояние Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ.
  • 23 сентября Навального выписали из больницы, он проходит реабилитацию в Германии, но обещает вернуться в Россию.
  • Лидер оппозиции обвинил президента РФ Владимира Путина в отравлении. В недавнем интервью он сказал, что это могли сделать только два российских ведомства - ФСБ или Служба внешней разведки - с разрешения Путина.
  • ЕС и Великобритания ввели санкции за отравления Навального. В черный список попали директор ФСБ, представители Кремля и разработчики Новичка.
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