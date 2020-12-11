"Если человек чуть не умерла, это не значит, что надо открывать дело": Путин об отравлении Навального

11 декабря, 2020, 17:49

Президент России Владимир Путин отреагировал на отравление оппозиционного политика Алексея Навального

Комментарий Путина опубликовали на сайте Кремля, это произошло во время заседания Совета по правам человека.

Путин согласился с тем, что Навальный чуть не умер, но добавил, что для возбуждения дела нет необходимых оснований.

"Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - сказал Путин.

Член Совета по правам человека Николай Сванидзе спросил, возможно ли возбуждение дела.

Путин ответил: "Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно во что бы то ни стало возбуждать уголовное дело. Но проверка проводится".

Навальный в Facebook отреагировал на этот разговор.

"У вас есть минимальные сомнения, что отравление - это личный приказ Путина?", - написал оппозиционер.