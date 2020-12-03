Порошенко: наше требование к Зеленскому - немедленно увольте Татарова

3 декабря, 2020, 16:05

Президент Зеленский немедленно должен уволить из своего Офиса Олега Татарова и прекратить его покрывать

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в Ривне во время встречи с новоизбранными депутатами городского и областного советов, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Зеленский стал на защиту коррупционера. Именно Зеленский дал ему высокую должность. Именно Зеленский обязал его - "правую руку" Януковича и Портнова - контролировать правоохранительные и судебные органы. Человек, который должен контролировать, попался на взятке. И причем это не просто какие-то записи. Это прямые показания в рамках специальной процедуры. Взятка, которую дали эксперту, формировавшему фальшивое заключение. Эксперт уже арестован, суд избрал ему соответствующий меру пресечения. С Зеленского - как с гуся вода, - замечает Петр Порошенко .

"То, что Зеленский стал за него горой, делает Зеленского соучастником. Это имеет разрушительные последствия. Более того - давят и расправляются с теми, кто выводит Татарова на чистую воду. Вчера от дела Татарова отстранили четырех прокуроров, которые ему предъявили обвинение. Прокуроры выдвинули обвинение заместителю главы Офиса президента - и их тут же отстраняют. Слили Татарову всю информацию о содержании уголовного дела, о действиях, которые должны были провести детективы НАБУ", - отмечает пятый Президент.

"Наше требование к Зеленскому - немедленно увольте Татарова. Дайте возможность детективам НАБУ расследовать и привлечь к ответственности человека, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Иначе Зеленский является соучастником этого преступления. Иллюзия, которая существует в обществе и которую властная пропаганда старательно поддерживает, что он "внесистемный, далекий от политических интриг, но честный". Вот на сегодняшний день ярко демонстрируется - это ложь. Он полностью за это отвечает ", - отмечает Порошенко.