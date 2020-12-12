В Украине за сутки зафиксировано 12 811 новых случаев COVID-19

12 декабря, 2020, 08:24

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине было подтверждено 12 811 случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в facebook.

"12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработники", - написал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализирован 3001 человек; зафиксировано 243 летальных случая, выздоровели - 13653 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 885 039 человек, выздоровел - 494001 человек, умерли 14 998 человек.

Напомним, по состоянию на 12 мая в мире зафиксировано более 70 млн случаев заражения COVID-19.

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