В Украине за сутки зафиксировано 12 811 новых случаев COVID-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в facebook.
"12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработники", - написал Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки госпитализирован 3001 человек; зафиксировано 243 летальных случая, выздоровели - 13653 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
За все время пандемии в Украине заболело - 885 039 человек, выздоровел - 494001 человек, умерли 14 998 человек.
- Напомним, по состоянию на 12 мая в мире зафиксировано более 70 млн случаев заражения COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb