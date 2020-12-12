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Espreso.tvМирКоличество инфицированных коронавирусом в мире превысило 70 млн

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 70 млн


фото: Reuters
С начала пандемии в мире зафиксировано более 70 млн случаев заражения COVID-19

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Сейчас в мире COVID-19 инфицировано 70131911 человек, из них выздоровели 45 293 808. Умерли 1 592 795 человек.

Больше всего случаев инфицирования зафиксированы в США (15 834 965), Индии (9 796 769), Бразилии (6 781 799), России (2 574 319) и Франции (2 405 210).

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в США (295 182), Бразилии (179 765) и Индии (142 186).

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