Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 70 млн

12 декабря, 2020, 07:08

С начала пандемии в мире зафиксировано более 70 млн случаев заражения COVID-19

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Сейчас в мире COVID-19 инфицировано 70131911 человек, из них выздоровели 45 293 808. Умерли 1 592 795 человек.

Больше всего случаев инфицирования зафиксированы в США (15 834 965), Индии (9 796 769), Бразилии (6 781 799), России (2 574 319) и Франции (2 405 210).

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в США (295 182), Бразилии (179 765) и Индии (142 186).

Напомним, по состоянию на 8 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 50 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb