В Киеве после 5 лет реставрации открыли Андреевскую церковь

12 декабря, 2020, 15:18

В столице после реставрации открыли построенную в 1747-1762 гг. Андреевскую церковь

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Реставрация одного из самых известных барочных памятников Украины проходила в три этапа: укрепление холма, на котором стоит храм, реставрация наружных фасадов, работа над интерьерами.

В церкви полностью отреставрированы живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Аутентичный цвет стен XVIII века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи.

13 декабря в храме проведут первую церковную службу. С 15 декабря церковь откроют для посетителей.

Андреевская церковь, построенная в 1747-1762 гг. по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко, является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. и входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

2 декабря стало известно, что Андреевская церковь в Киеве станет доступна для посещения после почти пяти лет реставрационных работ.

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