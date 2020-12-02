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Espreso.tvОбществоОтреставрированную Андреевскую церковь откроют для посещения в декабре, - Минкульт

Отреставрированную Андреевскую церковь откроют для посещения в декабре, - Минкульт


фото: mkip.gov.ua
В декабре 2020 года Андреевская церковь в Киеве станет доступна для посещения после почти пяти лет реставрационных работ

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта .

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после посещения храма и ознакомления с ходом работ сообщил, что 12 декабря состоится онлайн-открытие, а 13 мая в церкви проведут первую службу.

"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и покраской было сделано 36 тестовых выкрасок ", - рассказал Ткаченко.

Министр отметил, что реставраторы имели целью раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, от рождения которого в этом году исполнилось 320 лет.

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