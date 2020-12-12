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Espreso.tvСпортДжошуа - Пулев: букмекеры дали прогноз на бой

Джошуа - Пулев: букмекеры дали прогноз на бой


фото: BoxingScene
Букмекеры считают британца Энтони Джошуа фаворитом боя против болгарина Кубрата Пулева

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы считают Джошуа безоговорочным фаворитом поединка и принимают на его победу ставки с коэффициентом 1,12. На выигрыш Пулева дают 6,00, на ничью - 34,00.

Коэффициент на выигрыш Джошуа нокаутом 1,40, на досрочную победу Пулева - 8,00.

Бой Джошуа - Пулев состоится сегодня в Лондоне и начнется около 23:00.

Британец будет защищать титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

 

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