Джошуа - Пулев: букмекеры дали прогноз на бой

12 декабря, 2020, 13:55

Букмекеры считают британца Энтони Джошуа фаворитом боя против болгарина Кубрата Пулева

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы считают Джошуа безоговорочным фаворитом поединка и принимают на его победу ставки с коэффициентом 1,12. На выигрыш Пулева дают 6,00, на ничью - 34,00.

Коэффициент на выигрыш Джошуа нокаутом 1,40, на досрочную победу Пулева - 8,00.

Бой Джошуа - Пулев состоится сегодня в Лондоне и начнется около 23:00.

Британец будет защищать титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 11 декабря во время церемонии взвешивания Джошуа показал на весах 108,8 кг , а Пулев - 107, 9 кг.

Джошуа чуть не подрался с Пулев во время дуэли взглядов.

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