Джошуа и Пулев устроили потасовку во время дуэли взглядов. ВИДЕО
12 декабря, 2020, 10:29
Британский тяжеловес Энтони Джошуа чуть не подрался с болгарином Кубратом Пулевым во время дуэли взглядов
Об этом сообщает Matchroom в twitter.
Конфликт во время дуэли взглядов спровоцировал Пулев, который начал словесную перепалку и попытался ударить Джошуа. Боксеров пришлось разнимать представителям их команд.
Бой Джошуа - Пулев состоится сегодня в Лондоне и начнется около 23:00.
Британец будет защищать титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020
FACE OFF #JoshuaPulev
TOMORROW NIGHT! pic.twitter.com/MzOhnkicmY
- Напомним, 11 декабря во время церемонии взвешивания Джошуа показал на весах 108,8 кг , а Пулев - 107, 9 кг.
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