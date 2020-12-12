Джошуа и Пулев устроили потасовку во время дуэли взглядов. ВИДЕО

12 декабря, 2020, 10:29

Британский тяжеловес Энтони Джошуа чуть не подрался с болгарином Кубратом Пулевым во время дуэли взглядов

Об этом сообщает Matchroom в twitter.

Конфликт во время дуэли взглядов спровоцировал Пулев, который начал словесную перепалку и попытался ударить Джошуа. Боксеров пришлось разнимать представителям их команд.

Бой Джошуа - Пулев состоится сегодня в Лондоне и начнется около 23:00.

Британец будет защищать титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 11 декабря во время церемонии взвешивания Джошуа показал на весах 108,8 кг , а Пулев - 107, 9 кг.

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