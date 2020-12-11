Жеребьевка Лиги Европы: "Динамо" и "Шахтер" узнали потенциальных соперников

11 декабря, 2020, 10:58

После 6-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали потенциальных соперников в плей-офф

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы команды поделят на две корзины. Статус сеяных получат 16 клубов - 12 победителей групп Лиги Европы и 4 лучшие команды, из тех, что финишировали третьими в Лиге чемпионов. Среди них будет "Шахтер".

Донецкий клуб может сыграть против австрийского "Зальцбурга" или "Вольфсберг", греческого "Олимпиакоса", швейцарского "Янг Бойз", норвежского "Мольде", чешской "Славии", португальской "Бенфики" или "Браги", испанской "Гранады" или " Сосьедад ", французского" Лилля ", израильского" Маккаби Тель-Авив ", бельгийского" Антверпена "и сербской" Црвены Звезды и ".

К не сеяный попадут команды, занявшие вторые места в группе Лиги Европы и 4 худшие коллективы, финишировали третьими в Лиге чемпионов. Среди этих команд будет "Динамо".

Киевляне могут встретиться с английским "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом", "Лестером" или "Тоттенхэмом", бельгийским "Брюгге", голландским "Аяксом" или ПСВ, итальянской "Ромой", "Наполи" или "Миланом", немецким "Байером "или" Хоффенхайм ", шотландским" Рейнджерс ", испанским" Вильярреалом "и хорватским" Динамо ".

Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря. Матчи будут сыграны 18 и 25 февраля 2021.

10 декабря во 6-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" уступила португальской "Браге" со счетом 0: 2.

В другом матче болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb