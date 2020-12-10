"Заря" проиграла "Браге" в последнем матче Лиги Европы
10 декабря, 2020, 23:50
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" уступила португальской "Браге" со счетом 0:2
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 61-й минуте защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна забил мяч в свои ворота. Через несколько минут "Брага" удвоила преимущество, гол на счету Рикарду Орты.
В групповом этапе Лиги Европы "Заря" набрала 6 баллов и завершила еврокубковый сезон на третьей строчке группы G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 13 очков, вместе с "Лестером" заняла первое-второе место, команды вышли в 1 / 16 финала турнира. Греческий АЕК - последний.
Лига Европы
6-й тур
10 декабря
Группа G
"Брага" (Португалия) - "Заря" (Украина) 2:0
Голы: Абу Ханна, 61, Орта, 68
- 10 декабря во 6-м туре группового этапа Лиги Европы болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb