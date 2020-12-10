"Рома" сенсационно проиграла болгарскому ЦСКА в Лиге Европы
10 декабря, 2020, 21:56
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За ЦСКА сегодня отличились Тьягу Родрише и Али Сове, который сделал дубль. В составе "Ромы" забил 18-летний Томмазо Миланезе.
"Рома" вышла в плей-офф Лиги Европы с первой строчки группы А. ЦСКА занял последнее место в квартете. Также в 1/16 финала вышел швейцарский "Янг Бойз".
Лига Европы
6-й тур
10 декабря
Группа A
ЦСКА (Болгария) - "Рома" (Италия) 3: 1
Голы: Тьягу Родригеш, 5, Соу, 34, 55 - Миланезе, 22
- 3 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1: 0 .
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3 декабря сообщалось, что главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник жалеет, что команда не смогла получить очки в стартовых трех турах Лиги Европы.
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