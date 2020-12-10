"Рома" сенсационно проиграла болгарскому ЦСКА в Лиге Европы

10 декабря, 2020, 21:56

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За ЦСКА сегодня отличились Тьягу Родрише и Али Сове, который сделал дубль. В составе "Ромы" забил 18-летний Томмазо Миланезе.

"Рома" вышла в плей-офф Лиги Европы с первой строчки группы А. ЦСКА занял последнее место в квартете. Также в 1/16 финала вышел швейцарский "Янг Бойз".

Лига Европы

6-й тур

10 декабря

Группа A

ЦСКА (Болгария) - "Рома" (Италия) 3: 1

Голы: Тьягу Родригеш, 5, Соу, 34, 55 - Миланезе, 22