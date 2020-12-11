Зеленский назначил Резниченко новым главой Днепропетровской ОГА

11 декабря, 2020, 14:27

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Также, другим указом президент уволил с должности главу Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению.

Справка: Валентин Резниченко родился в 1972 году в Днепре (ранее Днепропетровск). В 2018 году окончил Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины, получил степень магистра по специальности "государственное управление". Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях. В 2015 году был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015-го по июль 2019 возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

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