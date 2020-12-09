Правительство согласовало назначение нового председателя Днепропетровской ОГА

9 декабря, 2020, 16:36

Кабинет министров согласовал назначение Валентина Резниченко председателем Днепропетровской областной государственной администрации

Об этом сообщает РБК-Украина.

Было согласовано увольнение Александра Бондаренко с этой должности. После короткого собеседования правительство согласовало назначение Резниченко.

Резниченко уже занимал эту должность с марта 2015-го по июнь 2019 года.

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации.