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Правительство согласовало назначение нового председателя Днепропетровской ОГА


фото: slovoidilo
Кабинет министров согласовал назначение Валентина Резниченко председателем Днепропетровской областной государственной администрации

Об этом сообщает РБК-Украина.

Было согласовано увольнение Александра Бондаренко с этой должности. После короткого собеседования правительство согласовало назначение Резниченко.

Резниченко уже занимал эту должность с марта 2015-го по июнь 2019 года.

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