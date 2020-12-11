Из-за гололеда за прошедшие сутки в Киеве травмированы 150 взрослых и 13 детей

11 декабря, 2020, 10:57

За прошедшие сутки 10 декабря во Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек

Об этом сообщила руководитель прессслужбы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает " Укринформ ".

"Травмировались 150 взрослых и 13 детей", - сообщила она.

В КГГА отметили, что в Киеве продолжается борьба с гололедом на дорогах столицы работает 341 единица спецтехники и 50 бригад по ручной уборки, которые обрабатывают дороги посыпочными материалами для профилактики гололеда.

Дорожники посыпают также лестницы и тротуары.

Напомним, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", вернул обратно в Беларуси из-за непогоды.

Через сложные погодные условия в Киеве введено так называемое оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

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