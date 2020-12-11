Из-за гололеда ряд самолетов не приземлился в "Борисполе" и "Жулянах"

Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя".

"Решение или воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир воздушного судна", - говорится в сообщении.

Например, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", вернул назад в Беларусь.

В "Жулянах" рассказали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать.

"Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева", - сказала прессекретарка аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии " Общественное ".

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