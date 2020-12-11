В Киеве из-за непогоды общественный транспорт будет курсировать с отклонением от графика
11 декабря, 2020, 08:33
Из-за сложных погодных условий в Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта
Об этом сообщает "Киевпастранс".
"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.
Также в столице из-за непогоды приостановил работу городской фуникулер.
Отметим, 10 декабря в Киеве начался дождь, а за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
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