В Киеве из-за непогоды общественный транспорт будет курсировать с отклонением от графика

Об этом сообщает "Киевпастранс".

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также в столице из-за непогоды приостановил работу городской фуникулер.

Отметим, 10 декабря в Киеве начался дождь, а за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

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