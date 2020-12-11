Ускорение инфляции в ноябре превзошло прогноз: НБУ назвал причины

11 декабря, 2020, 11:05

Среди основных причин ускорения инфляции Национальный банк Украины (НБУ) назвал рост цен на энергоносители, хуже урожай отдельных культур, ослабление гривни в предыдущие месяцы и рост производственных расходов

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционный отчет за октябрь 2020 года. Ускорение обусловлено ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур, ослаблением гривны в предыдущие месяцы и ростом производственных затрат. Падение потребительского спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары, в частности одежда и обувь, несколько стимулировало инфляционное давление ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ноябре инфляция приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% + / - 1 п.п. Учитывая низкую базу сравнения ожидается, что в декабре инфляция также ускорится и войдет в целевой диапазон по итогам года.

Напомним, по данным Госстата, в ноябре 2020 инфляция ускорилась в годовом измерении до 3,8% с 2,6% в октябре.

В октябре НБУ пересмотрел прогноз инфляции нфляции в сторону уменьшения до 4,1% до конца 2020 года против 4,7% прогнозируемых регулятором в июле.

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