В ноябре инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8%, - Госстат
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что в ноябре 2020 года потребительские цены по сравнению с октябрем выросли на 1,3%.
Базовая инфляция в ноябре 2020 года составила 0,7% после 0,8% в сентябре. В годовом измерении базовая инфляция ускорилась до 4,2% с 3,4% в прошлом месяце.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре выросли на 1,4%. При этом больше всего подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. В то же время фрукты подешевели на 5,1%.
Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%, главным образом из-за подорожания табачных изделий на 1,7%.
Одежда и обувь подешевели на 2,5%.
Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,8% в основном за счет повышения цен на природный газ на 26,7%, а также тарифов на отопление - на 8,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,9 в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,1%, а также автомобилей - на 0,7%.
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