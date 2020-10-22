НБУ пересмотрело прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1% на конец 2020 года, - Шевченко

22 октября, 2020, 14:26

Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1% до конца 2020 года против 4,7% прогнозируемых регулятором в июле

Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале, Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1%. Ускорение роста цен будет обусловлено прежде всего восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожание энергоносителей ", - сказал Шевченко.

Он добавил, что низкая база сравнения прошлого года также будет заметен статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции.

По словам Шевченко, в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной заработной платы, которое подтолкнет внутренний спрос.

"Впрочем, выход за пределы целевого диапазона будет временный. Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее встала на путь устойчивого роста", - отметил Шевченко.

Он добавил, что НБУ применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в целевой диапазон в 2022 году.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе. В месячном измерении цены выросли на 0,5%.

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