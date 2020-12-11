Украинец попал в сборную лучших футболистов Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter Лиги Европы.
Австрийский ЛАСК, за который выступает Чеберко, уверенно победил болгарский "Лудогорец" (3: 1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Украинский защитник провел на футбольном поле весь матч и попал в символическую сборную лучших футболистов тура.
Состав символической сборной: Тэтэрушану ( "Милан") - Далот ( "Милан"), Чеберко (ЛАСК), Гвардиола ( "Динамо" Загреб), Сабор ( "Маккаби" Тель-Авив) - Кастрати ( "Динамо" Загреб), Эйкрем ( "Мольде"), Ло Чельсо ( "Тоттенхэм"), Бэйли ( "Байер") - Бейер ( "Хоффенхайм"), Пиру (ПСВ).
UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2020
- 10 декабря во 6-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" уступила португальской "Браге" со счетом 0: 2.
- В другом матче болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1 .
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