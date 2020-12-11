Украинец попал в сборную лучших футболистов Лиги Европы

11 декабря, 2020, 14:17

Украинский защитник Евгений Чеберко попал в символическую сборную лучших футболистов 6-го тура Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter Лиги Европы.

Австрийский ЛАСК, за который выступает Чеберко, уверенно победил болгарский "Лудогорец" (3: 1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Украинский защитник провел на футбольном поле весь матч и попал в символическую сборную лучших футболистов тура.

Состав символической сборной: Тэтэрушану ( "Милан") - Далот ( "Милан"), Чеберко (ЛАСК), Гвардиола ( "Динамо" Загреб), Сабор ( "Маккаби" Тель-Авив) - Кастрати ( "Динамо" Загреб), Эйкрем ( "Мольде"), Ло Чельсо ( "Тоттенхэм"), Бэйли ( "Байер") - Бейер ( "Хоффенхайм"), Пиру (ПСВ).

UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2020

10 декабря во 6-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" уступила португальской "Браге" со счетом 0: 2.

В другом матче болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1 .

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